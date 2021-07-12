Израиль удержит более $180 млн из денег, предназначенных Палестине

10:00 Источник: Эхо Москвы

Израиль удержит более 180 миллионов долларов из денег, предназначенных Палестине. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, пояснив, что указанная сумма ранее была выплачена Палестинской национальной администрацией в качестве пособий родственникам местных террористов.

По данным израильского министерства обороны, ПНА ежегодно тратит более 300 миллионов долларов на выплаты семьям палестинцев, отбывающим тюремные сроки, либо погибших в ходе нападений на израильтян.

Такие пособия называют прямым стимулом к терроризму и препятствием для заключения мирного соглашения между сторонами. Эхо Москвы