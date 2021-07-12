В Курбан-байрам московские мечети будут закрыты для прихожан
10:05 12.07.2021 Источник: Интерфакс
В связи с угрозой распространения коронавируса празднование Курбан-байрама в этом году пройдет в Москве в онлайн-формате, постановил Совет улемов Духовного управления мусульман РФ.
"Праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз проводить не рекомендуется. Всем мусульманам следует создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи", - сообщается на сайте муфтията.
При этом оговорено, что региональные духовные управления мусульман, входящие в состав Духовного управления мусульман РФ, самостоятельно принимают решение о порядке проведения праздничной молитвы с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в своих регионах.
В нынешнем году Курбан-байрам, главный мусульманский праздник, будет отмечаться 20 июля.
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