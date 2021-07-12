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Около 120 общественных деятелей призвали Меркель посодействовать освобождению Ассанжа

10:32 12.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 120 политиков, журналистов и деятелей культуры обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой принять участие в кампании по освобождению основателя организации WikiLeaks ("Викиликс") австралийца Джулиана Ассанжа во время ее визита в США, запланированного на 14-16 июля. Об этом в понедельник сообщило агентство ДПА со ссылкой на письмо в адрес главы правительства ФРГ.

Инициатором письма выступил германский журналист и писатель Гюнтер Вальрафф. Среди подписавшихся, как указывает агентство, члены Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии, Левой партии, партии "Союз-90"/"зеленые", бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, который руководит организацией "Атлантический мост", содействующей развитию германо- американской дружбы, а также различные деятели культуры и литературы.

"Мы убедительно просим Вас [Меркель] помочь навести мосты в деле Джулиана Ассанжа", - говорится в послании. При этом отмечается, что в письме содержится призыв к Меркель в беседе с президентом США Джо Байденом прояснить, "насколько важно в интересах защиты свободы прессы отказаться от иска против основателя WikiLeaks, чтобы он мог выздороветь на свободе в кругу своей семьи". Подписавшиеся также просят канцлера Германии найти "для Ассанжа гуманное решение, а для президента США вариант, позволяющий ему сохранить лицо".

"Это был бы сильный и незабываемый гуманитарный жест в конце Вашего [Меркель] срока полномочий, а для президента Джо Байдена, наконец, возможность полностью оставить позади эпоху Дональда Трампа в отношении вопросов защиты свободы прессы и свободы слова", - подчеркивается в письме. "Обхождение с Ассанжем несовместимо с принципами правового государства, ужасные условия содержания в тюрьме - это гуманитарный скандал", - полагают подписавшиеся. Учитывая серьезные проблемы Ассанжа со здоровьем, по их мнению, необходимо срочно принять меры.

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