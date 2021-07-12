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НОВОСТИ

Массовое распространение мошеннического спама через интернет-сервис gov.ru - Баженов

10:30 12.07.2021

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Фото Максима Манюрова
Тележурналист и общественник Тимофей Баженов предупредил о новых схемах кибер-афер, широко используемых злоумышленниками.

«Только за последние полтора года активность цифровых и телефонных аферистов выросла в два раза. Дошло до того, что злоумышленники смогли обмануть системы безопасности почтового домена gov.ru органов государственной власти России и начали с него рассылку фишинговых писем с целью получения конфиденциальной информации обычных пользователей», — сообщил Тимофей Баженов.

Чтобы оградить себя от мошеннических действий нужно четко соблюдать несколько правил, как то: не открывать письма и вложения, пришедшие с неизвестного адреса, не переходить по ссылкам, пришедшим в письмах от неизвестных отправителей, не устанавливать на свое устройство и не открывать файлы, вложенные в послания незнакомцев, - предостерегает телеведущий. - При получении посланий со знакомых номеров уместно уточнить у отправителя, посылал ли он что-нибудь или нет по телефону, смс или в мессенджере.

Тимофей Баженов считает необходимым ужесточить меры пресечения за преступления в цифровой сфере от 5 лет лишения свободы. Как правило жертвами киберпреступников становится самая социально уязвимая часть населения, дети, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры. Общественник убежден, что преступления, направленные на незащищенные группы людей должны приравниваться к особо тяжким.

Напоминаем: Президент РФ Владимир Путин утвердил закон о блокировании любых звонков с подменных номеров. После 1 декабря 2021 года, когда закон вступит в силу, звонки из других стран с использованием местного номера телефона и его подмена на российский с помощью программы-обманки, станет практически невозможно.

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