Массовое распространение мошеннического спама через интернет-сервис gov.ru - Баженов
10:30 12.07.2021
|Фото Максима Манюрова
«Только за последние полтора года активность цифровых и телефонных аферистов выросла в два раза. Дошло до того, что злоумышленники смогли обмануть системы безопасности почтового домена gov.ru органов государственной власти России и начали с него рассылку фишинговых писем с целью получения конфиденциальной информации обычных пользователей», — сообщил Тимофей Баженов.
Чтобы оградить себя от мошеннических действий нужно четко соблюдать несколько правил, как то: не открывать письма и вложения, пришедшие с неизвестного адреса, не переходить по ссылкам, пришедшим в письмах от неизвестных отправителей, не устанавливать на свое устройство и не открывать файлы, вложенные в послания незнакомцев, - предостерегает телеведущий. - При получении посланий со знакомых номеров уместно уточнить у отправителя, посылал ли он что-нибудь или нет по телефону, смс или в мессенджере.
Тимофей Баженов считает необходимым ужесточить меры пресечения за преступления в цифровой сфере от 5 лет лишения свободы. Как правило жертвами киберпреступников становится самая социально уязвимая часть населения, дети, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры. Общественник убежден, что преступления, направленные на незащищенные группы людей должны приравниваться к особо тяжким.
Напоминаем: Президент РФ Владимир Путин утвердил закон о блокировании любых звонков с подменных номеров. После 1 декабря 2021 года, когда закон вступит в силу, звонки из других стран с использованием местного номера телефона и его подмена на российский с помощью программы-обманки, станет практически невозможно.
НОВОСТИ
- 10:32 12.07.2021
- Около 120 общественных деятелей призвали Меркель посодействовать освобождению Ассанжа
- 10:20 12.07.2021
- В Южно-Сахалинске на проезжую часть "уронили" танк гусеничной лентой кверху
- 10:05 12.07.2021
- В Курбан-байрам московские мечети будут закрыты для прихожан
- 10:00 12.07.2021
- Израиль удержит более $180 млн из денег, предназначенных Палестине
- 09:32 12.07.2021
- Ряд стран по всему миру вводит сегодня дополнительные ограничения из-за covid-19
- 09:20 12.07.2021
- На Кубе проходят антиправительственные протесты
- 09:05 12.07.2021
- Литва отказалась выдавать Тихановскую Белоруссии
- 09:00 12.07.2021
- Сборная Италии стала чемпионом Европы
- 08:20 12.07.2021
- Партия власти получила на выборах в Молдавии более 50% - ЦИК
- 08:10 12.07.2021
- Из-за ливней аэропорты Пекина отменили свыше 440 авиарейсов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать