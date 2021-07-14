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Сейм Литвы предлагает объявить нелегальную миграцию гибридной агрессией против государства

11:00 12.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов Сейма (парламента) Литвы выступила с предложением объявить нелегальную миграцию из стран Азии с территории соседней Белоруссии, с которой с июня столкнулась балтийская республика, гибридной агрессией против государства. Резолюция такого содержания зарегистрирована в секретариате законодательного собрания, сообщили в понедельник инициаторы.

"Сейм констатирует, что недружественное государство осуществляет гибридную агрессию против Литвы организацией потока лиц из третьих стран, нелегально пересекающих литовскую границу", - говорится в проекте резолюции.

Как отметили инициаторы, если ситуация с нелегальной миграцией на литовско-белорусской границе сохранится в нынешнем положении или станет еще более угрожающей, Вильнюсу следует начать консультации с членами НАТО и в первую очередь с Вашингтоном, руководствуясь 4-й статьей Североатлантического договора. В ней утверждается, что участники договора всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению кого-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность окажутся под угрозой.

Инициаторами резолюции выступили председатели парламентских комитетов по национальной безопасности и обороне и по международным делам, а также старосты семи из восьми парламентских фракций.

С начала года в Литве задержаны 1 676 нелегальных мигранта (в основном из стран Азии), попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

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