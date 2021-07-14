С 1 сентября больничные по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будут оплачивать в размере 100% от среднего заработка

12:00 Источник: Интерфакс

Размер больничного по уходу за ребёнком до восьми лет с 1 сентября не будет зависеть от стажа и составит 100% от среднего заработка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"С 1 сентября по инициативе президента будет по новому оплачиваться больничный по уходу за ребёнком до восьми лет. Размер такого пособия составит 100% от среднего заработка. Он больше не будет зависеть от стажа работы, как предусмотрено сейчас, что особенно важно для молодых мам и пап, которые ещё не успели набраться трудового опыта", - заявил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

Он отметил, что увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования.