С 1 сентября больничные по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будут оплачивать в размере 100% от среднего заработка
12:00 12.07.2021 Источник: Интерфакс
Размер больничного по уходу за ребёнком до восьми лет с 1 сентября не будет зависеть от стажа и составит 100% от среднего заработка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"С 1 сентября по инициативе президента будет по новому оплачиваться больничный по уходу за ребёнком до восьми лет. Размер такого пособия составит 100% от среднего заработка. Он больше не будет зависеть от стажа работы, как предусмотрено сейчас, что особенно важно для молодых мам и пап, которые ещё не успели набраться трудового опыта", - заявил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.
Он отметил, что увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования.
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