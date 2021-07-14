В России выявили 25 140 заразившихся коронавирусом за сутки
11:20 12.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 140, до 5 808 473, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,43%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 429. Всего уже выздоровели 5 216 648 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,8% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 710 против 749 днем ранее. Всего от инфекции умерли 143 712 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,47%, следует из данных штаба.
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