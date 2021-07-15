В Москве установлен новый температурный рекорд

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекорд по теплу 85-летней давности побит в Москве. Воздух в столице погрелся к 15:10 до 33,1 градуса тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воздуха достигла 33,1 градуса в 15:10, а это значит, что рекорд побит", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что прошлый рекорд для 13 июля в Москве принадлежал 1936 году. Тогда воздух прогрелся до 32,4 градусов тепла.