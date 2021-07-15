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Как получить подарки Сбера при оформлении выплаты на детей от государства

16:22 13.07.2021

С 15 июля начинается подача заявлений о получении гос. выплаты в размере 10 000 на детей для подготовки к новому учебному году. Соответствующая форма будет размещена на портале Госуслуг.

Сбер присоединяется к акции и дарит подписку СберПрайм за символический один рубль, которая дает возможность родителям получить 2000 бонусных рублей и страховку от несчастного случая на каждого ребенка. Родители могут использовать бонусы, разместив для получения выплаты реквизиты Сбера, новые карты оформлять не нужно, достаточно указать любую имеющуюся карту Сбера.

Согласно Указу Президента Российской Федерации, получить единовременную выплату на каждого ребёнка могут семьи, имеющие детей от 6 до 18 лет, а также до 23 лет для детей с особенностями здоровья. Выплата будет проходить по линии ПФР.

Подать заявление можно до 1 ноября 2021 года на портале Госуслуг или в МФЦ, при подаче указать реквизиты банковской карты, на которую будет произведено перечисление.

Родителям, получившим деньги на карту СберБанка, будет выдан промокод, по которому они смогут оформить подписку на СберПрайм на три месяца за 1 рубль. СберПрайм — подписка на комплекс сервисов и услуг, туда входит онлайн-кинотеатр, такси, доставки еды, мобильная связь, музыка.

После активации подписки на СберПрайм, станут доступны другие подарки от Сбера.

2000 бонусных рублей — на покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете. С помощью бонусных рублей можно совершить покупки на маркетплейсах СберМаркет (1000 рублей можно оплатить до 20% покупок) и СберМегаМаркет (1000 рублей можно оплатить до 50% покупок).

И еще один бонус - страховой полис СК «Сбербанк страхование». По его условиям каждый ребенок будет застрахован от несчастного случая на 400 тысяч рублей сроком на один год.

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