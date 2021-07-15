Две московские школьницы набрали по 400 баллов на ЕГЭ
16:57 13.07.2021
На Едином государственном экзамене (ЕГЭ) две выпускницы московских школ набрали по 400 баллов по итогам сдачи четырех предметов. Екатерина Гришина из школы № 1514 и Ирина Бродская из школы № 1553 имени В.И. Вернадского сдавали ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, а также физике.
Также отличились Диана Петренко из школы № 1151 и Даниил Максимов из Бауманской инженерной школы № 1580, которые по четырем экзаменам набрали 399 баллов.
Ребят поздравил мэр Москвы Сергей Собянин и пожелал им дальнейших успехов.
В этом году в Москве на сдачу ЕГЭ зарегистрировалось более 87 тыс. человек, в том числе почти 68 выпускников этого года. Экзамены проходили с 25 мая по 2 июля.
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