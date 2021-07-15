Илон Маск аплодисментами приветствовал призыв Рогозина к российским миллиардерам

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск аплодисментами ответил в "Твиттере" на призыв генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина к российским миллиардерам тратить деньги на развитие космических технологий.

Рогозин в минувшее воскресенье прокомментировал успешный суборбитальный полет аппарата Unity-22 компании Virgin Galactic, в котором принял участие ее основатель, миллиардер Ричард Брэнсон. "Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи- миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Маск в комментариях к его публикации разместил эмодзи с аплодисментами. Ранее глава SpaceX сам поздравил Брэнсона с успешным запуском Unity-22. "Мои поздравления, прекрасный полет", - отметил он в "Твиттере".

Миллиардер и основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон и еще пять сотрудников компании в воскресенье совершили полет к границе космоса, поднявшись на высоту в 86 км на борту аппарата Unity-22. Все путешествие продлилось для них около часа, а чувство невесомости космические пассажиры испытывали лишь несколько минут. В состав экипажа, помимо миллиардера, вошли пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования в Virgin Galactic Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.