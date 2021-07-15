Конституция РФ не позволяет выполнить решение ЕСПЧ по однополым бракам - Песков

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по регистрации брака трех однополых пар, поскольку это нарушает Конституцию РФ, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По нашей конституции - нельзя!" - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли Россия выполнять решение ЕСПЧ.