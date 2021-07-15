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Джеки Чан заявил о намерении вступить в Коммунистическую партию Китая - СМИ

17:42 13.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Знаменитый актер и продюсер Джеки Чан заявил о своем желании стать членом Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом сообщила во вторник газета "Саут Чайна морнинг пост" со ссылкой на заявление актера, сделанное в ходе симпозиума, организованного Киноассоциацией Китая.

"Я завидую, что собравшиеся здесь являются членами Коммунистической партии, я также считаю, что КПК замечательна, поскольку все, что обещает ее руководство, обязательно исполняется. Я бы хотел стать членом КПК", - цитирует газета Чана.

Актер, родившийся в Гонконге, получил известность благодаря множеству фильмов о мастерах кунг-фу, в числе которых "Час пик" и "Доспехи Бога".

67-летний актер и продюсер является членом Народного политического консультативного совета Китая.

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