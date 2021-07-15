Жара и пандемия коронавируса в Москве вызвали рост смертности
17:55 13.07.2021
Согласно статистике, опубликованной пресс-службой департамента здравоохранения столицы, в июне 2021 года в Москве зарегистрировано 16 тыс. 271 умерших, основной или сопутствующей причиной в 5 тысячах 527 случаев назван COVID-19.
«В июне в Москве зарегистрирован 16 тыс. 271 случай смерти. Рост смертности по отношению к июню прошлого года составил 3 тыс. 145 случаев. Это обусловлено значительным влиянием двух основных причин. Во-первых, в июне 2021 года были зафиксированы пиковые значения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Ежесуточное число новых случаев достигло рекордных 9 тыс. в сутки. Среднесуточная заболеваемость составила 5 тыс. 942 случаев и по сравнению с маем (2 тыс. 812) выросла более чем в два раза. Было отмечено поступление большого числа тяжелобольных пациентов в больницах - ежедневно от 1,7 тыс. до 1,9 тыс. человек. Больше пациентов начали нуждаться в оказании реанимационной помощи, включая искусственную вентиляцию легких (число пациентов, состоящих на ИВЛ, достигло 600-700 человек)», — сообщается пресс-службой.
Специалисты связывают такой уровень летальности с новым штаммом “Дельта”, являющимся более опасным и вирулентным по отношении к предыдущему штамму. В сообщении приводится COVID-19 как основная причина смерти для 4 тысяч 886 человек, для 641 человек ковид послужил сопутствующим заболеванием, 291 случай COVID-19 послужил причиной развития смертельных осложнений.
Департамент здравоохранения считает также, что на рост смертности влияет установившаяся жаркая погода. «Во-вторых, еще одной причиной, повлиявшей на рост смертности в июне, стала аномальная жара, которая (как и летом 2010 года) привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы. По словам врачей-кардиологов, жаркая погода вызывает серьезное ухудшение состояния больных. Отмечаются: потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови, которые могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падение давления, которое может спровоцировать инсульт. Таким образом, избыточная смертность в июне 2021 года обусловлена влиянием двух причин - резкого скачка заболеваемости новой коронавирусной инфекции в связи с распространением нового штамма и аномально жаркой погоды».
В публикации подчеркивается, что уровень смертности от коронавируса в столице на 1 июля исчисляется 2, 78 процента, если учитывать случаи, где главной причиной смерти является COVID-19, и 3,88%, где ковид идет осложняющим фактором.
«Вакцинация - единственный эффективный способ защиты от коронавирусной инфекции и ее тяжелейших последствий. В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса. В 119 центрах на базе городских поликлиник вакцинация проводится по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Без записи сделать прививку можно в павильонах «Здоровая Москва». Кроме того, без записи вакцинация проводится в семи центрах госуслуг «Мои документы», торговых центрах и других популярных общественных местах. Среди них центр вакцинации в Гостином дворе - один из крупнейших прививочных павильонов в Европе. Режим его работы был расширен - теперь сделать прививку здесь можно с 8:30. Центр может принимать до 50 человек одновременно и обеспечивать вакцинацию более 7 тыс. человек в сутки. Для вакцинации иностранных граждан, проживающих или работающих в Москве, заработал крупнейший центр вакцинации в «Лужниках», пропускная способность которого составляет более 15 тыс. человек в день. Также иностранцы могут сделать прививку в других пунктах, включая 25 городских поликлиник», — информируют в Департаменте здоровья.
Чуть раньше, общаясь с журналистами, главный врач городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова предположила увеличение смертности, связанной с различными заболеваниями, в связи с установлением жаркой погоды.
Ее коллега, Андрей Шкода, главный врач столичной городской клинической больницы №67 имени Ворохобова считает, что риски летальных исходов для страдающих хроническими заболеваниями в жару повышается. Он отдельно обратил внимание журналистов на возможное негативное влияние жаркой погоды на протекание болезни у пациентов с новым штаммом инфекции COVID-19.
НОВОСТИ
- 13:32 15.07.2021
- Четверо погибли и 11 пострадали в результате аварии с пятью машинами под Саратовом - СК
- 13:20 15.07.2021
- "Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за роста смертности от ковида
- 13:05 15.07.2021
- Украинские ВМС получили первый ударный беспилотник из Турции
- 13:02 15.07.2021
- Клуб «Cinema Bar Хауз» в Москве могут закрыть за нарушение мер против COVID-19
- 13:00 15.07.2021
- Парк самолетов в регионах РФ остро нуждается в обновлении во избежание катастроф - Песков
- 12:47 15.07.2021
- Ректор РХТУ Александр Мажуга: Проект «Наука в городе» станет частью школьной программы
- 12:32 15.07.2021
- Талибы предложили властям перемирие в обмен на освобождение 7 тыс. заключенных
- 12:27 15.07.2021
- Необходимо отремонтировать стадионы для создания тренировочных кластеров - Вассерман
- 12:20 15.07.2021
- В Петербурге побит восьмой с начала лета температурный рекорд
- 12:15 15.07.2021
- Тимофеем Баженовым предложен способ борьбы с кибермошенниками
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать