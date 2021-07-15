Жара и пандемия коронавируса в Москве вызвали рост смертности

17:55

Согласно статистике, опубликованной пресс-службой департамента здравоохранения столицы, в июне 2021 года в Москве зарегистрировано 16 тыс. 271 умерших, основной или сопутствующей причиной в 5 тысячах 527 случаев назван COVID-19.

«В июне в Москве зарегистрирован 16 тыс. 271 случай смерти. Рост смертности по отношению к июню прошлого года составил 3 тыс. 145 случаев. Это обусловлено значительным влиянием двух основных причин. Во-первых, в июне 2021 года были зафиксированы пиковые значения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Ежесуточное число новых случаев достигло рекордных 9 тыс. в сутки. Среднесуточная заболеваемость составила 5 тыс. 942 случаев и по сравнению с маем (2 тыс. 812) выросла более чем в два раза. Было отмечено поступление большого числа тяжелобольных пациентов в больницах - ежедневно от 1,7 тыс. до 1,9 тыс. человек. Больше пациентов начали нуждаться в оказании реанимационной помощи, включая искусственную вентиляцию легких (число пациентов, состоящих на ИВЛ, достигло 600-700 человек)», — сообщается пресс-службой.

Специалисты связывают такой уровень летальности с новым штаммом “Дельта”, являющимся более опасным и вирулентным по отношении к предыдущему штамму. В сообщении приводится COVID-19 как основная причина смерти для 4 тысяч 886 человек, для 641 человек ковид послужил сопутствующим заболеванием, 291 случай COVID-19 послужил причиной развития смертельных осложнений.

Департамент здравоохранения считает также, что на рост смертности влияет установившаяся жаркая погода. «Во-вторых, еще одной причиной, повлиявшей на рост смертности в июне, стала аномальная жара, которая (как и летом 2010 года) привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы. По словам врачей-кардиологов, жаркая погода вызывает серьезное ухудшение состояния больных. Отмечаются: потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови, которые могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падение давления, которое может спровоцировать инсульт. Таким образом, избыточная смертность в июне 2021 года обусловлена влиянием двух причин - резкого скачка заболеваемости новой коронавирусной инфекции в связи с распространением нового штамма и аномально жаркой погоды».

В публикации подчеркивается, что уровень смертности от коронавируса в столице на 1 июля исчисляется 2, 78 процента, если учитывать случаи, где главной причиной смерти является COVID-19, и 3,88%, где ковид идет осложняющим фактором.

«Вакцинация - единственный эффективный способ защиты от коронавирусной инфекции и ее тяжелейших последствий. В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса. В 119 центрах на базе городских поликлиник вакцинация проводится по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Без записи сделать прививку можно в павильонах «Здоровая Москва». Кроме того, без записи вакцинация проводится в семи центрах госуслуг «Мои документы», торговых центрах и других популярных общественных местах. Среди них центр вакцинации в Гостином дворе - один из крупнейших прививочных павильонов в Европе. Режим его работы был расширен - теперь сделать прививку здесь можно с 8:30. Центр может принимать до 50 человек одновременно и обеспечивать вакцинацию более 7 тыс. человек в сутки. Для вакцинации иностранных граждан, проживающих или работающих в Москве, заработал крупнейший центр вакцинации в «Лужниках», пропускная способность которого составляет более 15 тыс. человек в день. Также иностранцы могут сделать прививку в других пунктах, включая 25 городских поликлиник», — информируют в Департаменте здоровья.

Чуть раньше, общаясь с журналистами, главный врач городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова предположила увеличение смертности, связанной с различными заболеваниями, в связи с установлением жаркой погоды.

Ее коллега, Андрей Шкода, главный врач столичной городской клинической больницы №67 имени Ворохобова считает, что риски летальных исходов для страдающих хроническими заболеваниями в жару повышается. Он отдельно обратил внимание журналистов на возможное негативное влияние жаркой погоды на протекание болезни у пациентов с новым штаммом инфекции COVID-19.