В ЕМА не стали комментировать последнюю информацию СМИ по "Спутнику V"
18:40 13.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) отказалось комментировать информацию агентства Рейтер о том, что производители российской вакцины "Спутник V" не смогли предоставить необходимые данные в соответствии со стандартными требованиями по одобрению в ЕС. Это следует из сообщения пресс-службы ЕМА, поступившего в распоряжение ТАСС во вторник.
"Вакцина "Спутник V" в настоящее время проходит последовательную экспертизу, которая продолжится до тех пор, пока не будет достаточно данных для подачи заявки на выдачу регистрационного удостоверения", - подчеркнули в регуляторе. Такая заявка пока не получена, уточнили в EMA.
"Пока экспертиза продолжается, мы не можем давать комментарии относительно данных и информации, которые мы изучаем, или раскрывать какие-либо другие детали, - добавили в агентстве. - Такая информация будет включена в окончательный доклад, который будет опубликован на сайте, когда EMA выдаст рекомендацию на выдачу регистрационного удостоверения, если будет получена соответствующая заявка".
Возможные сроки завершения рассмотрения заявки в EMA также не назвали.
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