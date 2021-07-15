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НОВОСТИ

Глава МВД Украины Аваков подал в отставку

18:32 13.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что подал в отставку. Сообщение Авакова опубликовала во вторник пресс-служба МВД.

"Согласно части первой статьи 18 закона Украины "О кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел", - говорится в нем.

Ранее во вторник украинское информационное агентство УНН сообщило, что Верховная рада 15 июля рассмотрит вопрос об отставке Авакова.

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