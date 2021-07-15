РФПИ: Статья парижского офиса Reuters о регистрации "Спутника V" в ЕС является примером fake news

19:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФПИ назвал примером fake news статью Reuters о проблемах с регистрацией вакцины "Спутник V" в ЕС и сообщил, что продолжает взаимодействие с EMA для регистрации вакцины и ожидает ее ближайшие месяцы. Об этом ТАСС сообщил представитель фонда.

"Статья парижского офиса Reuters о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби. <…> РФПИ ожидает, что регистрация вакцины со стороны EMA может произойти в ближайшие месяцы", - сообщили в РФПИ.



