Россия предложила США подписать единое соглашение по климату

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона предлагает США подписать единое соглашение, которое включит в себя вопросы экологии, климата и природы. Об этом сообщил во вторник ТАСС депутат Госдумы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов по итогам встречи со спецпосланником президента США Джоном Керри.

"На встрече я выдвинул идею о подписании между нашими странами соглашения, которое объединяло бы экологию, климат и природу, - сообщил собеседник агентства. - Россия и США обладают крупнейшими природными ресурсами, от которых во многом зависит, как быстро мы сможем восстановить экологию. Надеюсь, эта инициатива будет рассмотрена".