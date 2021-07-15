0
0
1000
НОВОСТИ

Макрон: Я постоянно поднимаю в НАТО вопрос о нашей способности возобновить диалог с РФ

22:00 13.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция постоянно поднимает в НАТО вопрос о развитии диалога с Россией и Китаем. Об этом во вторник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на приеме в честь участников военного парада, который пройдет на Елисейских полях 14 июля.

"Как европеец, я постоянно поднимаю в НАТО вопрос о нашей способности возобновить диалог с Россией, развернуть обсуждение с Китаем", - отметил он, обращаясь к высшему командному составу французских вооруженных сил. По его мнению, мир переживает период, когда "количество возможных конфликтов достигло максимума".

"Это также касается степени их интенсивности, - заметил он. - Наша армия сознает возможность интенсивных военных столкновений. Эти сценарии возможны, поскольку мы видели, как великие державы теряют способность контроля над вооружениями. И большая задача для нашей дипломатии его воссоздать".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 15.07.2021
Четверо погибли и 11 пострадали в результате аварии с пятью машинами под Саратовом - СК
0
63
13:20 15.07.2021
"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за роста смертности от ковида
0
92
13:05 15.07.2021
Украинские ВМС получили первый ударный беспилотник из Турции
0
91
13:02 15.07.2021
Клуб «Cinema Bar Хауз» в Москве могут закрыть за нарушение мер против COVID-19
0
118
13:00 15.07.2021
Парк самолетов в регионах РФ остро нуждается в обновлении во избежание катастроф - Песков
0
103
12:47 15.07.2021
Ректор РХТУ Александр Мажуга: Проект «Наука в городе» станет частью школьной программы
0
117
12:32 15.07.2021
Талибы предложили властям перемирие в обмен на освобождение 7 тыс. заключенных
0
164
12:27 15.07.2021
Необходимо отремонтировать стадионы для создания тренировочных кластеров - Вассерман
0
157
12:20 15.07.2021
В Петербурге побит восьмой с начала лета температурный рекорд
0
169
12:15 15.07.2021
Тимофеем Баженовым предложен способ борьбы с кибермошенниками
0
170

Возврат к списку