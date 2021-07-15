Макрон: Я постоянно поднимаю в НАТО вопрос о нашей способности возобновить диалог с РФ
22:00 13.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция постоянно поднимает в НАТО вопрос о развитии диалога с Россией и Китаем. Об этом во вторник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на приеме в честь участников военного парада, который пройдет на Елисейских полях 14 июля.
"Как европеец, я постоянно поднимаю в НАТО вопрос о нашей способности возобновить диалог с Россией, развернуть обсуждение с Китаем", - отметил он, обращаясь к высшему командному составу французских вооруженных сил. По его мнению, мир переживает период, когда "количество возможных конфликтов достигло максимума".
"Это также касается степени их интенсивности, - заметил он. - Наша армия сознает возможность интенсивных военных столкновений. Эти сценарии возможны, поскольку мы видели, как великие державы теряют способность контроля над вооружениями. И большая задача для нашей дипломатии его воссоздать".
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