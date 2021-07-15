Путин: На Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией
22:45 13.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин убежден, что миллионы людей на Украине хотели бы восстановления отношений с РФ. Об этом он заявил журналистам.
"Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей", - заявил Путин. При этом он подчеркнул, что также есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. "Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет, или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе", - добавил российский лидер.
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