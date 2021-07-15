Власти Мальты отказались от идеи закрыть страну для непривитых от COVID-19

23:00 Источник: Интерфакс

Власти Мальты отменили планы по запрету въезда в страну не прошедшим вакцинацию против коронавируса COVID-19 путешественникам, сообщает Times of Malta.

"Лица, которые прибывают на Мальту из стран ЕС, а также Австралии, Андорры, Ватикана, Израиля, Канады, Китая, Монако, Новой Зеландии, Сан-Марино и Сингапура без сертификата о вакцинации, должны будут пройти обязательную самоизоляцию", - говорится в официальном сообщении правительства, опубликованном в прессе во вторник.

Ранее власти Мальты запретили въезд в страну тем, кто еще не вакцинирован против коронавируса COVID-19, из-за резкого роста числа заражений в стране.