Власти Мальты отказались от идеи закрыть страну для непривитых от COVID-19
23:00 13.07.2021 Источник: Интерфакс
Власти Мальты отменили планы по запрету въезда в страну не прошедшим вакцинацию против коронавируса COVID-19 путешественникам, сообщает Times of Malta.
"Лица, которые прибывают на Мальту из стран ЕС, а также Австралии, Андорры, Ватикана, Израиля, Канады, Китая, Монако, Новой Зеландии, Сан-Марино и Сингапура без сертификата о вакцинации, должны будут пройти обязательную самоизоляцию", - говорится в официальном сообщении правительства, опубликованном в прессе во вторник.
Ранее власти Мальты запретили въезд в страну тем, кто еще не вакцинирован против коронавируса COVID-19, из-за резкого роста числа заражений в стране.
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