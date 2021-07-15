Обязательства по транзиту газа через Украину Россия выполнит - Путин

23:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заверил, что РФ будет выполнять взятые обязательства по транзиту газа через Украину.

"Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта [по транзиту газа] и, безусловно, будет полностью их выполнять", - заявил глава государства во вторник журналистам.