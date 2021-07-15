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Семьи с детьми школьного возраста начнут получать единовременную выплату с 16 августа

08:10 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа. Большинство семей получат деньги именно в этот день, сообщили журналистам в пресс-службе министерства в среду.

"По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день", - сказала глава Минтруда Антон Котяков, слова которого приводит пресс- служба ведомства.

В министерстве пояснили, что уже с 15 июля родители могут направить свои заявления в Пенсионный фонд. При этом многие уже получили в личном кабинете на "Госуслугах" предзаполненные заявления.

Обратиться за единовременной выплатой можно до конца октября, отметили в Минтруде.

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