В 111 странах и территориях обнаружен штамм коронавируса "дельта" - ВОЗ

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число стран и территорий, в которых циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта", выросло с 6 по 13 июля на семь, до 111. Об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).



"Вирус SARS-CoV-2 продолжает циркулировать и эволюционировать", - говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. Подчеркивается, что четыре штамма, которые отнесены к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность" (англ. - variants of concern, VOC) - "альфа", "бета", "гамма" и "дельта" - демонстрируют "повышенную заразность".



"Дельта-вариант обнаружен за последние два месяца по меньшей мере в 111 странах во всех шести регионах ВОЗ, он отличается более высокой заразностью, чем остальные варианты, вызывающие обеспокоенность, которые выявлены до настоящего момента, - констатировали в ВОЗ. - Повышенная заразность означает, что "дельта", скорее всего, станет в ближайшие месяцы доминирующим вариантом в мире".



