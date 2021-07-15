В 111 странах и территориях обнаружен штамм коронавируса "дельта" - ВОЗ
08:15 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Вирус SARS-CoV-2 продолжает циркулировать и эволюционировать", - говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. Подчеркивается, что четыре штамма, которые отнесены к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность" (англ. - variants of concern, VOC) - "альфа", "бета", "гамма" и "дельта" - демонстрируют "повышенную заразность".
"Дельта-вариант обнаружен за последние два месяца по меньшей мере в 111 странах во всех шести регионах ВОЗ, он отличается более высокой заразностью, чем остальные варианты, вызывающие обеспокоенность, которые выявлены до настоящего момента, - констатировали в ВОЗ. - Повышенная заразность означает, что "дельта", скорее всего, станет в ближайшие месяцы доминирующим вариантом в мире".
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