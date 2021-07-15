Володин предложил судьям ЕСПЧ уйти в отставку из-за призыва к РФ признать однополые браки
09:00 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) продемонстрировали отсутствие квалификации, призвав Россию узаконить противоречащую ее конституции практику однополых браков, им следует подать в отставку. Такое мнение во вторник в своем Telegram-канале выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Судьи ЕСПЧ, принимая такие решения, должны знать национальное законодательство страны, на которое оно распространяется. И руководствоваться им, если оно приоритетно. В этом вопросе судьи показали отсутствие квалификации, приняв, по сути, противоречащее национальному законодательству, неправовое решение", - написал спикер. По его мнению, "правильно было бы им в связи с этим подать в отставку".
Володин напомнил, что по статье 79 Конституции РФ "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем" основному закону, не подлежат исполнению в России. "К таким межгосударственным органам ЕСПЧ относится в первую очередь. Еще одна норма, которую поддержало абсолютное большинство, - о защите "института брака как союза мужчины и женщины", - продолжил Володин.
"У каждой нации есть свой культурный код, свои традиции, свой менталитет. Не считаться с этим нельзя. Инородные "гены", которые вы пытаетесь вживить, ведут только к разрушительным процессам. Пример тому - недавние столкновения в Грузии. Очевидно, расшатывание чужой государственности - ваша цель", - убежден политик.
В связи с этим Володин также указал на заявления европейских авиакомпаний о намерениях отказываться от приветствия пассажиров словами "дамы и господа", заменив их на гендерно-нейтральные фразы. "Это ваш выбор. Но не наш! Свой мы защитили, поддержав традиционные ценности и институт брака как союз мужчины и женщины!" - заключил спикер.
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