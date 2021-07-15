Путин заявил, что спорить с его статьей по Украине сложно, потому что она честная

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин уверен, что с его статьей "Об историческом единстве русских и украинцев" сложно спорить, потому что она основана на исторических документах.

"Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах", - сказал глава государства журналистам во вторник.

При этом Путин отметил, что "эти споры давние". По мнению российского лидера, исторические документы "можно по- разному интерпретировать". Он повторил, что в основе статьи - "именно исторические документы, которые лежат в архивах".

Статья президента РФ "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована в понедельник на сайте Кремля. Глава государства написал об общности народов двух стран, отметил, что их духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями и восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Он также уверен, что настоящая суверенность возможна для Украины именно в партнерстве с Россией. Путин также указал, что Запад пытается превратить Украину в своеобразный антипод России ради собственной выгоды, но Москва никогда с этим не смирится. По словам президента, Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. Он заключил, что "Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине - решать ее гражданам".