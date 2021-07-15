В Москве прививку от COVID-19 сделали почти 70% врачей

10:00 Источник: Интерфакс

В столице от коронавируса привили порядка 66% работников образовательных организаций города, также вакцинировались 70% врачей, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По состоянию на 14 июля привиты: 66% работников образовательных организаций города - а это практически все школы, детские сады и организации дополнительного образования; почти 70% работников московских медицинских организаций - больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения", - сказала заммэра.

Ракова добавила, что также на среду от COVID-19 привиты 76% сотрудников социальных учреждений, которые работают в пансионатах ветеранов труда, домах престарелых, заняты в проекте "Московские долголетие", в центрах соцзащиты или занятости, в иных организациях.

Госслужащие отраслей образования, здравоохранения и социальной защиты вакцинированы на 83%.

"Соцкомплекс с самого начала пандемии ориентирован на борьбу с коронавирусом, и наши сотрудники не понаслышке знают об опасности этой болезни. Кроме того, работники социальных учреждений, учителя и врачи постоянно взаимодействуют с жителями, и как никто другой понимают, как важно защитить от коронавируса не только себя, но и окружающих", - отметила Ракова.

Накануне сообщалось о том, что от COVID-19 вакцинировано почти 70% сотрудников сферы транспорта и 71% госслужащих Москвы.