Украинская армия открыла минометный огонь по северному пригороду Донецка, сообщили в ДНР
10:05 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения украинских силовиков обстреляли из минометов окрестности села Веселое к северу от Донецка. Об этом в среду сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Обстрел начался в 06:35 (совпадает с мск) со стороны подконтрольного Украине села Водяное. Было выпущено пять мин калибра 82 мм", - приводит сообщение представительства Донецкое агентство новостей.
В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.
Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.
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комментарии(1)
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Денис 15:31 14.07.2021
Как задолбал этот трусливый терроризм!!! Нет слов... Впрочем ни на что другое подстилки пиндосов и не способны....
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