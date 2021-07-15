Украинская армия открыла минометный огонь по северному пригороду Донецка, сообщили в ДНР

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения украинских силовиков обстреляли из минометов окрестности села Веселое к северу от Донецка. Об этом в среду сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Обстрел начался в 06:35 (совпадает с мск) со стороны подконтрольного Украине села Водяное. Было выпущено пять мин калибра 82 мм", - приводит сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.