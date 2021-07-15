США не согласны с позицией Китая по территориальным спорам в Южно-Китайском море - Госдеп
10:20 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США отвергают "незаконные претензии" КНР в Южно-Китайском море и поддерживают в территориальных спорах страны Юго-Восточной Азии. Об этом во вторник заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время министерской встречи США - АСЕАН, проведенной в видеоформате.
"Госсекретарь подчеркнул, что США отвергают незаконные территориальные притязания КНР в акватории Южно-Китайского моря, и повторил, что Вашингтон поддерживает страны Юго- Восточной Азии в этом вопросе перед лицом давления со стороны Китая", - привел позицию Блинкена глава пресс- службы Госдепартамента Нед Прайс. Содержание пресс-брифинга Прайса было опубликовано на сайте Государственного департамента.
Ранее Блинкен заявил, что Китай не имеет права претендовать на ресурсы на дне Южно-Китайского моря. Этим он подтвердил позицию предыдущей американской администрации. В июле 2020 года занимавший тогда пост госсекретаря США Майкл Помпео указал, что американская администрация считает незаконными практически все претензии Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря.
Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (острова Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. Вашингтон обвиняет Пекин в милитаризации Южно-Китайского моря. КНР такие выводы отвергает.
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