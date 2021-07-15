Отпуск дома планируют провести почти 30% россиян - опрос
10:32 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около трети россиян планирует провести дома отпуск в этом году. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob среди 1 600 респондентов в период 5-8 июля 2021 года.
По данным аналитики, 29% россиян считают, что отпуск лучше всего проводить дома. За отдых на даче высказались 14% респондентов. Еще 12% считают, что этим летом можно отдохнуть на море, а 7% убеждены, что лучше всего было бы отправиться за границу (дальнее зарубежье, за исключением Турции).
В том, что в условиях пандемии отпуск лучше проводить в России, уверены 6% опрошенных. По мнению 5%, отличным вариантом был бы отдых на природе - на озере или у реки. По 3% россиян считают лучшими идеями для отпуска этим летом отдых в Турции, в Краснодарском крае и в Крыму. Столько же (3%) убеждены, что в 2021 году от отпуска лучше отказаться. По 1% высказались за отдых в горах, в Алтайском крае, за путешествие в другой город и как можно дальше от людей. Другие варианты (Абхазию, Армению, Дагестан, озеро Байкал и т. д.) назвали 6% опрошенных.
Среди россиян, которым предстоит отпуск с июля по сентябрь, остаться дома намерен 31%, отправиться на море - 12%. Еще 8% решили поехать в другой город, столько же - на дачу. Отдыхать на курортах Краснодарского края собираются 7% опрошенных, в Крыму - 5%, в Турции - 4%. Еще 4% проведут свой отпуск на природе. Отправятся в Санкт-Петербург 2% и столько же - в Европу. Другие направления назвали 14%.
Остаться дома, поехать на дачу или на море чаще среди вариантов отдыха выбирали женщины, а отправиться за границу - мужчины.
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