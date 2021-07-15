На борту британского авианосца Queen Elizabeth произошла вспышка коронавируса
11:00 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вспышка коронавируса произошла на борту флагмана британских ВМС Queen Elizabeth, который вошел в Индийский океан. Об этом сообщает в среду вещательная корпорация Би-би-си.
Авианосец покинул 22 мая военно-морскую базу ВМС Великобритании в Портсмуте, возглавив 28-недельный поход международной авианосной ударной группы (АУГ). Его протяженность составит в общей сложности 26 тыс. морских миль (48,1 тыс. км) с остановками в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре.
По данным Би-би-си, отмечено около 100 случаев заражения среди экипажа флагмана, заболевшие выявлены и на других кораблях АУГ. Согласно сообщению пресс-секретаря авианосной группы, "проведение запланированных ранее тестов дало положительный результат на COVID-19 у небольшого количества членов экипажей". "Ударная группа продолжит выполнение оперативных задач, и это никак не повлияет на ее развертывание", - сказала она. Меры по смягчению последствий вспышки включают, в частности, ношение масок, социальное дистанцирование, добавила пресс-секретарь.
Ранее командование британских ВМС было вынуждено снять с боевого дежурства фрегат типа 23 Northumberland из-за вспышки коронавируса на его борту во время патрулирования прибрежных вод, был также заменен весь экипаж британской атомной подлодки Vengeance - почти 170 моряков - после того, как тест на коронавирус у одного из офицеров дал положительный результат.
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