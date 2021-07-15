Власти США обвинили иранцев в сговоре с целью похищения американского журналиста

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США утверждают, что сотрудник иранской разведывательной службы и связанные с ним лица планировали похитить и вывезти из страны американского журналиста. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте федеральной прокуратуры Южного округа американского штата Нью-Йорк.

Имя указанного журналиста не уточняется. По данным прокуратуры, речь идет об американце иранского происхождения, который проживает в нью-йоркском районе Бруклин. Он якобы является правозащитником и активистом, регулярно выступающим с критикой в отношении Тегерана. Американца, по версии следователей, планировали насильно вывезти из США в Иран.

Как следует из заявления, обвинения предъявлены в общей сложности пяти лицам. По данным властей США, в заговоре с целью похищения американца участвовал сотрудник иранской разведки Алиреза Фархани, а также три человека, которые входили в его "разведывательную сеть". Все четверо находятся в Иране. Им также инкриминируется отмывание денег, мошенничество, нарушение американских санкций против Ирана.

Кроме того, обвинения предъявлены жительнице штата Калифорния иранского происхождения Нилуфар Бахаридофур. Он была задержана 1 июля и, как ожидается, позднее предстанет перед судом. Ей инкриминируется оказание помощи, в том числе в финансовой сфере, планировавшим похищение иранцам.

По версии властей США, иранцы, о которых идет речь, также вели слежку за лицами в Канаде, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах.