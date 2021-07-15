В Якутии горит свыше 1,3 млн га леса
11:20 14.07.2021 Источник: Интерфакс
Более 300 лесных пожаров на площади свыше 1,3 млн га полыхают в Якутии, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.
"В регионе действуют 316 лесных пожаров на площади 1 млн 305 тысяч 175 га. Проводится тушение 76 лесных пожаров на площади 496, 7 тыс. га", - говорится в сообщении.
За сутки в республике потушены 20 пожаров, 14 локализованы. Вместе с тем, обнаружены 12 новых термоточек.
В тушении пожаров участвуют 2 тыс. 244 человека, задействовано 320 единиц техники.
В республике работают воздушные судна разных структур. Один вертолет Ми-8 МЧС России привлекался для переброски сил и средств на пожары в национальном парке "Ленские столбы". Два вертолета Ми-8 Минобороны РФ работали по передислокации людей в Олекминске и Якутске, а один с водосливным устройством - на тушении пожаров в Нюрбинском районе.
"Также по поручению президента РФ сегодня планируется прилет в республику двух самолетов Ил-76 Министерства обороны РФ со специальными выливными приборами. Они будут базироваться в городе Мирный", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в регионе продолжает работу самолет Ан-26 для искусственного вызывания осадков.
НОВОСТИ
- 13:32 15.07.2021
- Четверо погибли и 11 пострадали в результате аварии с пятью машинами под Саратовом - СК
- 13:20 15.07.2021
- "Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за роста смертности от ковида
- 13:05 15.07.2021
- Украинские ВМС получили первый ударный беспилотник из Турции
- 13:02 15.07.2021
- Клуб «Cinema Bar Хауз» в Москве могут закрыть за нарушение мер против COVID-19
- 13:00 15.07.2021
- Парк самолетов в регионах РФ остро нуждается в обновлении во избежание катастроф - Песков
- 12:47 15.07.2021
- Ректор РХТУ Александр Мажуга: Проект «Наука в городе» станет частью школьной программы
- 12:32 15.07.2021
- Талибы предложили властям перемирие в обмен на освобождение 7 тыс. заключенных
- 12:27 15.07.2021
- Необходимо отремонтировать стадионы для создания тренировочных кластеров - Вассерман
- 12:20 15.07.2021
- В Петербурге побит восьмой с начала лета температурный рекорд
- 12:15 15.07.2021
- Тимофеем Баженовым предложен способ борьбы с кибермошенниками
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать