Армянский военный погиб в ходе перестрелки на границе с Азербайджаном - Минобороны Армении
11:32 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащий ВС Армении погиб среду в результате перестрелки на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает армянское военное ведомство.
"Инцидент был зарегистрирован на участке Ерасх армяно- азербайджанской границы. Подразделения ВС Азербайджана для продвижения боевых позиций пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники. После ответных действий армянской стороны, направленных на прекращение указанных работ, азербайджанские военнослужащие открыли огонь в направлении армянских позиций. В результате перестрелки военнослужащий ВС Армении получил смертельное огнестрельное ранение. У азербайджанской стороны тоже есть потери", - отмечается в заявлении Минобороны.
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