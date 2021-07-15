Армянский военный погиб в ходе перестрелки на границе с Азербайджаном - Минобороны Армении

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащий ВС Армении погиб среду в результате перестрелки на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает армянское военное ведомство.

"Инцидент был зарегистрирован на участке Ерасх армяно- азербайджанской границы. Подразделения ВС Азербайджана для продвижения боевых позиций пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники. После ответных действий армянской стороны, направленных на прекращение указанных работ, азербайджанские военнослужащие открыли огонь в направлении армянских позиций. В результате перестрелки военнослужащий ВС Армении получил смертельное огнестрельное ранение. У азербайджанской стороны тоже есть потери", - отмечается в заявлении Минобороны.