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НОВОСТИ

В Москве выявили 3 966 случаев заражения коронавирусом за сутки, это минимум с 8 июня

12:20 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 966 против 4 991 днем ранее. Прирост стал минимальным с 8 июня, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост составил 0,28%. Всего, по данным штаба, с начала пандемии в столице зафиксировали 1 443 598 случаев заражения.

При этом выздоровели за минувшие сутки 7 519 человек, это максимум с 26 мая прошлого года. В общей сложности в городе выздоровели 1 250 506 заболевших.

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