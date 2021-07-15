Более 60% россиян страдают ожирением - эксперт

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избыточная масса тела отмечается у более 60% детей и взрослых в России, сообщил в среду директор ФИЦ питания и биотехнологии, доктор медицинских наук Дмитрий Никитюк.

"Более 60% детского и взрослого населения суммарно имеют избыточность массы тела и элементарное ожирение разных степеней", - сказал эксперт.

По его словам, около 10% детей также имеют элементарное ожирение.

Согласно представленной на форуме презентации, ожирением страдают 63% мужчин и 60% женщин.