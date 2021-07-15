Темпы обновления поездов метро в Москве - самые быстрые в мире
12:40 14.07.2021
Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы информирует об увеличении количества поездов «Москва-2020» в Московском метро.
«С начала года новых поездов «Москва-2020» стало в 1,5 раза больше - всего сейчас их 69», — говорится в сообщении.
Там же сообщается о запущенных в 2021 г. двадцати четырех новых поездах. Десять из них («Москва-2020») обслуживают Кольцевую линию, четырнадцать - Калужско-Рижскую линию. Отдельно подчеркивается, что пятьдесят процентов парка представлены вагонами новой серии «Москва» и «Москва-2020».
Со слов зам мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, «Темпы обновления поездов метро в Москве - самые быстрые в мире. Всего с 2010 года закуплено около 3 тыс. 700 вагонов. При этом наш самый современный поезд «Москва-2020» превосходит многие мировые аналоги по комфорту. Ширина дверного проема у «Москвы-2020» до 23% больше, чем в поездах производства Siemens, Alstom, Hyundai, CAF. Только у него есть датчики дыма, интерактивные дисплеи для навигации. Также в каждом вагоне работают по две климатические установки с обеззараживанием воздуха».
До конца года планируется запустить в эксплуатацию еще двадцать составов, также новые поезда будут обслуживать Большую кольцевую линию, — говорится на официальном сайте мэра столицы.
В дизайн составов «Москва-2020» внесены существенные изменения, делающие составы гораздо комфортнее предыдущих моделей. В них увеличены дверные проемы, благодаря широким переходам пассажиры могут легко перемещаться между вагонами, между сиденьями в вагонах расположены USB-разъемы для зарядки гаджетов. Важное отличие современных поездов в наличии климатических установок, вагон оснащен двумя такими установками с функцией обеззараживания воздуха.
В сообщении также отмечается, что новые «Москва-2020» на 15% тише своих предшественников. Международное жюри в категории «Поезда и самолеты» оценило составы последнего поколения высшим баллом. «Москва-2020» получили премию Red Dot Award: Product Design 2021 в номинации лучший дизайн.
Пресс-служба также сообщает, что подвижной состав московского метро обновляется постоянно и быстрее всех в мире, с 2010 по 2023 год Московскому метрополитену будет поставлено 4 тыс. 549 вагонов. В то же время подземкой Гонконга за тот же период закуплено 2 тыс. 30 вагонов, Лондона - 1 тыс. 771 вагон, Нью-Йорка - 918 вагонов. Обращается внимание на перерыв в обновлении поездов Нью-Йорка с 2011 до 2018 года, а в Лондоне, как указано в материале, он продолжается с 2018 года.
НОВОСТИ
- 13:32 15.07.2021
- Четверо погибли и 11 пострадали в результате аварии с пятью машинами под Саратовом - СК
- 13:20 15.07.2021
- "Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за роста смертности от ковида
- 13:05 15.07.2021
- Украинские ВМС получили первый ударный беспилотник из Турции
- 13:02 15.07.2021
- Клуб «Cinema Bar Хауз» в Москве могут закрыть за нарушение мер против COVID-19
- 13:00 15.07.2021
- Парк самолетов в регионах РФ остро нуждается в обновлении во избежание катастроф - Песков
- 12:47 15.07.2021
- Ректор РХТУ Александр Мажуга: Проект «Наука в городе» станет частью школьной программы
- 12:32 15.07.2021
- Талибы предложили властям перемирие в обмен на освобождение 7 тыс. заключенных
- 12:27 15.07.2021
- Необходимо отремонтировать стадионы для создания тренировочных кластеров - Вассерман
- 12:20 15.07.2021
- В Петербурге побит восьмой с начала лета температурный рекорд
- 12:15 15.07.2021
- Тимофеем Баженовым предложен способ борьбы с кибермошенниками
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать