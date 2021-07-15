12:40

Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы информирует об увеличении количества поездов «Москва-2020» в Московском метро.

«С начала года новых поездов «Москва-2020» стало в 1,5 раза больше - всего сейчас их 69», — говорится в сообщении.

Там же сообщается о запущенных в 2021 г. двадцати четырех новых поездах. Десять из них («Москва-2020») обслуживают Кольцевую линию, четырнадцать - Калужско-Рижскую линию. Отдельно подчеркивается, что пятьдесят процентов парка представлены вагонами новой серии «Москва» и «Москва-2020».

Со слов зам мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, «Темпы обновления поездов метро в Москве - самые быстрые в мире. Всего с 2010 года закуплено около 3 тыс. 700 вагонов. При этом наш самый современный поезд «Москва-2020» превосходит многие мировые аналоги по комфорту. Ширина дверного проема у «Москвы-2020» до 23% больше, чем в поездах производства Siemens, Alstom, Hyundai, CAF. Только у него есть датчики дыма, интерактивные дисплеи для навигации. Также в каждом вагоне работают по две климатические установки с обеззараживанием воздуха».

До конца года планируется запустить в эксплуатацию еще двадцать составов, также новые поезда будут обслуживать Большую кольцевую линию, — говорится на официальном сайте мэра столицы.

В дизайн составов «Москва-2020» внесены существенные изменения, делающие составы гораздо комфортнее предыдущих моделей. В них увеличены дверные проемы, благодаря широким переходам пассажиры могут легко перемещаться между вагонами, между сиденьями в вагонах расположены USB-разъемы для зарядки гаджетов. Важное отличие современных поездов в наличии климатических установок, вагон оснащен двумя такими установками с функцией обеззараживания воздуха.

В сообщении также отмечается, что новые «Москва-2020» на 15% тише своих предшественников. Международное жюри в категории «Поезда и самолеты» оценило составы последнего поколения высшим баллом. «Москва-2020» получили премию Red Dot Award: Product Design 2021 в номинации лучший дизайн.

Пресс-служба также сообщает, что подвижной состав московского метро обновляется постоянно и быстрее всех в мире, с 2010 по 2023 год Московскому метрополитену будет поставлено 4 тыс. 549 вагонов. В то же время подземкой Гонконга за тот же период закуплено 2 тыс. 30 вагонов, Лондона - 1 тыс. 771 вагон, Нью-Йорка - 918 вагонов. Обращается внимание на перерыв в обновлении поездов Нью-Йорка с 2011 до 2018 года, а в Лондоне, как указано в материале, он продолжается с 2018 года.