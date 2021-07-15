Бывший президент США Буш подверг критике позицию Германии по "Северному потоку - 2"

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Джордж Буш подверг критике строительство "Северного потока - 2" и позицию правительства ФРГ по проекту, а также высказал мнение, что он усиливает зависимость ФРГ от России. Об этом он заявил в опубликованном в среду интервью медиакомпании "Дойче велле".

"Я думаю, что это ошибка", - утверждал 43-й президент США. "Чем больше страна, которая не является открытой демократией, экономической хваткой держит демократию, тем она в большей степени ставит [ее] в очень сложное стратегическое положение", - считает Буш. По его мнению, реализация проекта осложняет ситуацию на Украине.

В то же время Буш выразил понимание, что канцлер Ангела Меркель проводит отличную от США политику в отношении России. Он отметил, что каждая страна "должна найти собственный путь" касательно внешнеполитического курса.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

Правительство Германии считает "Северный поток - 2" коммерческим проектом и поддерживает его реализацию.