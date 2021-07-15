Число самовыдвиженцев на выборах в Госдуму снизилось в два раза
13:20 14.07.2021 Источник: РБК
Документы на участие в сентябрьских выборах в Госдуму подали 173 кандидата-самовыдвиженца, следует из данных ЦИК, которая завершила прием уведомлений накануне, 12 июля. Это почти в два раза меньше, чем количество самовыдвиженцев на выборах в Госдуму в 2016 году, когда свои кандидатуры выдвинули 304 независимых политика.
Для регистрации кандидатам предстоит до 4 августа собрать подписи не менее 3% избирателей округа, где они намерены баллотироваться, — в среднем около 18 тыс. человек. РБК
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