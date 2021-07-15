0
0
693
НОВОСТИ

Путин не расписывается за выбор народа Украины, лишь указывает на действия Киева - Песков

14:00 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин "не расписывается" за выбор народа Украины, а лишь констатирует противоречия между обещаниями и действиями Киева. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заметил, что сейчас решения Киева показывают выбор нынешних украинских властей, а не народа этой страны.

"Президент [России] не расписывается за выбор украинского народа. Он в своей статье говорит, что, к великому сожалению, руководство Украины приходит к власти с одними лозунгами, с одними обещаниями, с одними ориентировками. А далее в реальности проводится совсем другая линия", - пояснил представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 15.07.2021
Четверо погибли и 11 пострадали в результате аварии с пятью машинами под Саратовом - СК
0
41
13:20 15.07.2021
"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за роста смертности от ковида
0
76
13:05 15.07.2021
Украинские ВМС получили первый ударный беспилотник из Турции
0
76
13:02 15.07.2021
Клуб «Cinema Bar Хауз» в Москве могут закрыть за нарушение мер против COVID-19
0
101
13:00 15.07.2021
Парк самолетов в регионах РФ остро нуждается в обновлении во избежание катастроф - Песков
0
80
12:47 15.07.2021
Ректор РХТУ Александр Мажуга: Проект «Наука в городе» станет частью школьной программы
0
100
12:32 15.07.2021
Талибы предложили властям перемирие в обмен на освобождение 7 тыс. заключенных
0
149
12:27 15.07.2021
Необходимо отремонтировать стадионы для создания тренировочных кластеров - Вассерман
0
141
12:20 15.07.2021
В Петербурге побит восьмой с начала лета температурный рекорд
0
157
12:15 15.07.2021
Тимофеем Баженовым предложен способ борьбы с кибермошенниками
0
159

Возврат к списку