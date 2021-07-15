Путин не расписывается за выбор народа Украины, лишь указывает на действия Киева - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин "не расписывается" за выбор народа Украины, а лишь констатирует противоречия между обещаниями и действиями Киева. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заметил, что сейчас решения Киева показывают выбор нынешних украинских властей, а не народа этой страны.

"Президент [России] не расписывается за выбор украинского народа. Он в своей статье говорит, что, к великому сожалению, руководство Украины приходит к власти с одними лозунгами, с одними обещаниями, с одними ориентировками. А далее в реальности проводится совсем другая линия", - пояснил представитель Кремля.