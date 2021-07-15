Песков не стал называть объемы кредита Белоруссии, так как эта сумма еще будет уточняться

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал озвучивать объемы кредитной поддержки Белоруссии в связи с налоговым маневром в России, так как эта сумма еще будет уточняться.

"[Объем кредитной поддержки] будет уточняться, я поэтому сейчас воздержусь от названия какой-то суммы", - сказал он в среду журналистам.