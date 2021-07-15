РФ категорически не согласна с обвинениями Берлина в политизации поставок вакцин - Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия категорически против политизации вопроса вакцины от коронавируса, абсолютно не согласна с обвинениями МИД Германии в адрес РФ и Китая в политизации поставок вакцин. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили, что мы сами категорически против политизации всего, что связано с вакциной. Мы категорически не согласны с такой формулировкой", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.