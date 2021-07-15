Суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения главы КС Украины судьей
15:32 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд Украины признал незаконным указ президента страны Владимира Зеленского об отмене назначения председателя Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого судьей. Об этом в среду сообщило украинское издание "Зеркало недели".
Издание, ссылаясь на свои источники в суде, сообщило, что в среду Верховный суд Украины признал противоправным указ Зеленского от 27 марта, которым он отменил указ от 2013 года, подписанный занимавшим тогда пост президента Украины Виктором Януковичем, о назначении Александра Тупицкого судьей КС. "Также суд решил, что действия Зеленского по поводу Тупицкого являются незаконными", - добавили источники.
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