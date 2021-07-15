Закон о государственном украинском языке признан конституционным - КС Украины

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд (КС) Украины признал соответствующим конституции страны закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщила в среду пресс-служба судебной инстанции.

"Конституционный суд Украины 14 июля принял решение, которым признал закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" конституционным", - говорится в сообщении.