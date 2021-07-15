Три четверти российских семей жалуются на финансовые затруднения при покупке самого необходимого - исследование
16:12 14.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Три четверти семей, по данным Росстата, пожаловались на финансовые затруднения при покупке самого необходимого. При этом, согласно исследованию, доля тех, кто испытывает небольшие или значительные финансовые сложности, снижается.
В среднем минимальный месячный доход, который позволит домохозяйствам без труда сводить концы с концами, в исследовании Росстата оценен в 61 тысячу рублей. Сумма сложилась из субъективной оценки, выдвинутой несколькими категориями семей. Она по сравнению с предыдущим докладом двухлетней давности выросла примерно на 4%, при этом молодые семьи с детьми, как отмечается, считают для себя необходимым доход в диапазоне от 80 до почти 90 тысяч рублей. Домохозяйства, состоящие только из пенсионеров, называли самую маленькую сумму – чуть более 40 тысяч.
Между тем более половины семей сообщили, что не могут справиться с неожиданными расходами: например, на срочный ремонт жилья или замену бытовых предметов. Почти каждая десятая семья не в состоянии покупать новую одежду по мере ее износа, а примерно каждая шестая – есть фрукты в любое время года. Впрочем, в докладе Росстата утверждается, что и эти показатели постепенно снижаются.
По итогам 2020 года абсолютный уровень бедности в России составил около 12%, или почти 18 млн человек. Реальные располагаемые доходы, по оценке Росстата, снизились на 3%. Эхо Москвы
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