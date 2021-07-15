Афганец, ранивший семерых прохожих на юге Швеции, приговорен к пожизненному заключению
16:32 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мигрант из Афганистана, который обвинялся в семи покушениях на убийство 3 марта в городе Ветланда на юге Швеции, приговорен к пожизненному заключению. Об этом со ссылкой на решение окружного суда Йёнчёпинга сообщило в среду Шведское радио.
Кроме того, осужденный, как постановил суд, будет выслан из страны, сроки пока не сообщаются. В дополнение к этому афганцу придется выплатить компенсацию пострадавшим.
Прокуратура Швеции предъявила в середине мая обвинения в покушении на убийство 22-летнему афганцу, совершившему 3 марта в городе Ветланда на юге Швеции нападение с ножом на семерых прохожих, слушания по делу прошли в конце мая в окружном суде Йёнчёпинга. Как отметило следствие, у подозреваемого на допросе в полиции были расплывчатые воспоминания о происшествии, но он признал, что напал с ножом на людей. Он не смог дать разумного или более подробного объяснения своих поступков. В ходе расследования не было подтверждено, что действия нападавшего были спланированы, все указывало на то, что жертвы были выбраны случайным образом, вместе с тем у афганца не было выявлено психических отклонений.
Задержанный является гражданином Афганистана, приехал в Швецию в 2016 году. Он добивался продления вида на жительство в королевстве, хотя был осужден за употребление марихуаны.
Афганец напал на прохожих с ножом в пяти общественных местах в центре города. Пострадавшими стали семь мужчин в возрасте от 36 до 75 лет, трое из них получили тяжелые ранения. Сотрудники правоохранительных органов при задержании открыли огонь, преступник был ранен в ногу.
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