Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля. Рейсы будут осуществляться между столицами с частотой 4 рейса в неделю, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"С 24 июля 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Франция по маршрутам Москва - Париж и Москва - Ницца с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте. Чехия по маршруту Москва - Прага с частотой 4 рейса в неделю", - говорится в сообщении.