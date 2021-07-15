Россия будет пресекать провокации, как с "Дефендером", не глядя на флаг нарушителя - СБ РФ
17:12 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и впредь будет жестко пресекать провокации, как это было с британским эсминцем Defender, невзирая на государственную принадлежность нарушителей. Об этом заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
По его словам, инцидент с "Дефендером", когда "британские моряки сознательно шли" на обострение, нарушив морские границы России, был "заранее спланированной провокацией, которая правомерно была пресечена".
"Подобные действия Россией и впредь будут пресекаться самыми жесткими методами, невзирая на государственную принадлежность нарушителя. Мы предлагаем нашим оппонентам крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные провокации, принимая во внимание возможности российских вооруженных сил", - подчеркнул замсекретаря Совбеза РФ.
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