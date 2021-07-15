Пиковые значения инфляции в РФ, вероятно, еще не достигнуты - аналитики ЦБ
17:45 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Годовая инфляция в РФ в июне составила 6,5%, вероятно, ее пиковое значение еще не достигнуто, следует из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Банка России.
"Динамика потребительских цен с поправкой на сезонность остается существенно повышенной и пока не проявляет признаков к замедлению. В результате годовая инфляция в июне достигла 6,5%. Вероятно, ее пиковое значение еще не достигнуто, учитывая инерцию инфляционных процессов и значительную задержку в их реакции на процесс нормализации денежно-кредитной политики", - следует из материалов департамента ЦБ.
Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что ждет по итогам 2021 г. инфляцию выше апрельского прогноза Банка России, который составляет 4,7-5,2%, но ниже текущего уровня. В ЦБ ожидают, что инфляция начнет снижаться осенью.
Набиуллина также отмечала, что прогноз по инфляции будет пересмотрен на заседании совета директоров регулятора 23 июля.
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