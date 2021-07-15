Сбер и администрация Липецкой области развивают сотрудничество в сфере цифровых технологий

17:44

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец провели рабочее совещание по вопросам цифровизации услуг населению в регионе. На встрече были представлены цифровые сервисы индустрии здравоохранения СберБанка, а также, подведены итоги пилотных проектов, реализованных на территории области.

На встрече речь шла о комплексных разработках в сфере телемедицинских технологий СберЗдоровье, построенных с использованием искусственного интеллекта, а также, рассматривалась возможность проведения пилотных проектов по использованию электронного рецепта. Предложенные инновации призваны повысить скорость и удобство работы персоналу мед. учреждений. Ольга Голодец вручила главе администрации сертификат на внедрение комплексного телемедицинского решения СберЗдоровье по дистанционному мониторингу состояния здоровья жителей области.

Cервисы СберЗдоровье, СБЕР ЕАПТЕКА, разработки СберМедИИ и Группы компаний ЦРТ позволяют проводить консультации с врачами онлайн;отслеживать состояние и консультировать пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе артериальной гипертензией, сахарным диабетом, а также заболевших COVID-19. Облегчит доставку безрецептурных лекарств и упростит документальную работу врачей.

В ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1» работает продукт на основе искусственного интеллекта Группы компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера) — Voice2Med. Она позволяет заполнять мед. документы в режиме реального времени, преобразуя голос врача в текст, тем самым увеличивая время, уделяемое врачом непосредственно пациенту за счет сокращения времени на заполнении документации на двадцать два процента.

В ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» проходит пилотирование разработки компании СберМедИИ — «КТ Лёгких». Продукт позволяет ускорить постановку диагноза, провести анализ КТ органов грудной клетки при вирусной пневмонии (включая COVID-19) на базе искусственного интеллекта.

После встречи состоялось открытие первого в Липецке хаба СБЕР ЕАПТЕКИ, а также подписано соглашение между СБЕР ЕАПТЕКОЙ и ОГУП «Липецкфармация».